Программа субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов в РФ продлена на 2 года

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы субсидирования по кредитам и договорам лизинга на приобретение речных и морских судов отечественного производства до конца 2025 года.

"Решение направлено на поддержку судостроительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В рамках программы, запущенной в 2009 году, государство компенсирует судоходным компаниям до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна.

В федеральном бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено более 3 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений".

Также отмечается, что до конца 2023 года будет сохранена возможность покупки судов с рассрочкой платежа.

Ранее 31 июля сообщалось, что в ходе совещания с вице-премьерами Мишустин заявил: "Это еще один эффективный инструмент, который стал особенно востребованным в связи с введением санкций недружественными странами. Здесь смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов".