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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Двое погибли в результате украинского обстрела поселка на левом берегу Днепра

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли поселок Горностаевка на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

Представитель экстренных служб уточнил, что в течение всего дня в субботу ВСУ выпустили по Горностаевке 14 снарядов из ствольной артиллерии. Также обстрелам подверглись города Алешки (9 снарядов), Голая Пристань (8 снарядов), поселки Кардашинка (12 снарядов), Подстепное (7 снарядов) и Новая Збурьевка (10 снарядов).

Обстрелы продолжались также в ночь на воскресенье. В общей сложности украинские военные выпустили по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки и поселку Солонцы 32 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Херсонская область
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