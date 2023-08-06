Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четыре автомобиля столкнулись на трассе "Тамань-Веселовка" в Краснодарском крае, есть погибшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на 16 км трассы "Тамань-Веселовка" с участием четырех легковых автомобилей. В двух автомобилях погибли водители и пассажиры - четыре человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в двух других автомобилях пострадали три человека.