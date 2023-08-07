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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Матыцин заявил о взаимодействии России и Белоруссии в условиях спортивных ограничений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В условиях ограничений в спорте Россия и Белоруссия выбрали верный путь взаимодействия, заявил на заседании коллегии руководителей спортивных ведомств СНГ в Минске министр спорта России Олег Матыцин.

"В условиях попыток отстранить Белоруссию и Россию от участия в международных соревнованиях наши страны выбрали верный и конструктивный курс взаимодействия. Мы активно сотрудничаем по линии спортивных ведомств наших стран", - сказал Матыцин, слова которого приводит госагентство БелТА.

Министр поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за внимание к II Играм стран СНГ: "Это очень важный сигнал для следующих Игр, когда глава государства открывает Игры СНГ, демонстрируя, что спорт является важным направлением государственной политики".

Матыцин также отметил, что спорт является неотъемлемой частью деятельности Исполнительного комитета СНГ.

"Сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств для России является приоритетным направлением. Уверен, что Игры стран СНГ и дальнейшие подобные инициативы поспособствуют укреплению сотрудничества", - заявил он.

На заседании коллегии руководителей спортивных ведомств СНГ в Минске в воскресенье рассматривался вопрос о расширении сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на пространстве СНГ, а также предложения по совершенствованию системы проведения соревнований.

Белоруссия Олег Матыцин Россия
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