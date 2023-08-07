Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили атаки вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском, донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.
"В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях" - сказал Конашенков.