В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

В ведомстве подчеркивают, что исследования проводятся по назначению лечащего врача

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача или фельдшера и акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача; дополнительных ограничений в правила проведения исследования не вводилось, сообщили в Минздраве России.

"Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что ультразвуковые исследования могут проводиться с применением контрастных препаратов и анестезии. В результате исследования могут возникнуть осложнения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Верховный суд РФ запретил проводить УЗИ без направления врача или другого медицинского специалиста.