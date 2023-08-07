Задержан подозреваемый в смертельном ДТП с перевозившим детей микроавтобусом на Кубани

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следователи задержали подозреваемого в ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе "Краснодар-Ейск", в котором погиб один подросток и пострадали еще двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб подросток, задержан 46-летний подозреваемый (...) С подозреваемым продолжается проведение следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль.

Ранее сообщалось, что детская футбольная команда из Каневской, ехавшая на соревнования в Краснодар, попала в ДТП вблизи хутора Красная Поляна. В результате один подросток погиб, еще двух детей в состоянии средней степени тяжести доставили в медучреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости будет задействована санавиация.

Всего в автобусе находились 10 человек. По предварительной информации, водитель грузовика выехал в запрещенном месте на встречную полосу и врезался в микроавтобус, в котором ехали дети.