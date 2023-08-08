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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Ростех направит в регионы России 69 млн доз вакцин для профилактики гриппа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Нацимбио" Ростеха приступил к отгрузкам вакцин против гриппа в регионы России; всего в субъекты страны будет направлено 69 млн доз препаратов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации Ростех приступил к отгрузкам вакцин против гриппа в регионы России. Препараты будут применяться для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок при подготовке к новому эпидемическому сезону по ОРВИ и гриппу. Поставки осуществляются по госзаказу Минздрава России и будут реализованы в два этапа", - говорится в сообщении пресс-службы Ростеха во вторник.

На первом этапе поставок в срок до 1 сентября "Нацимбио" направит в медучреждения страны 30,7 млн доз препаратов. Регионы получат трехвалентные вакцины "Совигрипп" (20,7 млн доз) и четырехвалентные – "Ультрикс Квадри" (10 млн доз). Второй этап поставок начнется 1 сентября и продлится до конца ноября текущего года. В субъекты РФ будут переданы еще 38,3 млн доз профилактических препаратов.

"Поставки вакцин против гриппа стартовали штатно, согласно графику, предусмотренному госконтрактами. Первые отгрузки уже традиционно состоялись в адрес Дальневосточного федерального округа", - сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров, его слова привели в пресс-службе.

Он напомнил, что с 2018 года для выполнения программы Национального календаря профилактических прививок холдинг "Нацимбио" поставляет вакцины против гриппа, выпущенные исключительно в России по технологии полного производственного цикла – от действующего вещества до готовой лекарственной формы. Это обеспечивает предсказуемость поставок препаратов для населения, а также исключает зависимость от зарубежных производителей.

Минздрав Ростех Нацимбио
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