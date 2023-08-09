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"Почта России" запустила новый формат отделений, включающих полноценные ПВЗ маркетплейсов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" запускает новый формат отделений, в которых совместит популярные почтовые услуги и полноценные пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что ключевые отличия новых отделений - разделение на две зоны и "облегченный" список почтовых услуг. В одной части отделения клиенты смогут получать и отправлять посылки, письма, оплачивать счета и переводить деньги. Другая зона будет работать как полноценный ПВЗ маркетплейса-партнера: там можно будет получить заказ или оформить возврат, а продавцы смогут отгружать товары в дальнейшую доставку.

Почтовые отделения нового формата появятся в микрорайонах с новой застройкой. На начальном этапе "Почта России" откроет 30 отделений вместе с "Яндекс.Маркетом" в Москве и Санкт-Петербурге, первые из них уже начали работу. В пресс-службе "Почты России" сказали "Интерфаксу", что аналогичный формат компания может реализовать и с другими крупными российскими маркетплейсами.

"Новый формат сети поможет нам выстроить систему, при которой человек сможет максимум за 5 минут дойти до места получения заказа. Сохраняя свою ключевую социальную функцию, мы трансформируемся из традиционной почтовой службы в универсального логистического оператора для электронной коммерции", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Почты России" Максима Цыпина.

Почта России Яндекс.Маркет
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