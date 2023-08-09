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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Экс-сотрудник владимирской колонии подозревается в разглашении гостайны

Информация касалась методов оперативно-розыскной деятельности в колонии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о разглашении гостайны возбуждено в отношении бывшего сотрудника ФКУ "Исправительная колония №7" УФСИН России по Владимирской области, сообщает управление ФСБ по региону.

Следствие установило, что фигурант дела разгласил сведения под грифом "совершенно секретно" лицу, не имеющему доступа к данной информации. Речь идет о формах и методах оперативно-розыскной деятельности в исправительном учреждении.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

В то же время при расследовании инцидента выяснилось, что признаки государственной измены и шпионажа в действиях сотрудника колонии отсутствовали, отмечается в сообщении.

Тем не менее, по данным УФСБ, он был уволен со службы.

ФСИН Владимирская область
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