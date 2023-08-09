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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Путин установил новое почетное звание для работников ОПК РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Указом президента РФ Владимира Путина в России устанавливается новое почетное звание для работников оборонных предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

"Почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" присваивается работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем указано, что новое звание будет присваиваться за личные заслуги в разработке и создании современных образцов вооружения, в выполнении заданий гособоронзаказа с опережением графика, в разработке комплексных мер для инновационного развития ОПК, в реализации госполитики в оборонной сфере и других значимых результатов в сфере "оборонки".

Также в тексте говорится, что почетное звание будет, как правило, присваиваться сотрудникам, отработавшим в оборонной сфере не менее 20 лет, а для занятых на особо вредных производствах - не ранее чем через 15 лет.

Владимир Путин
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