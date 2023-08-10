Минобороны РФ сообщило о продолжающемся наступлении на купянском направлении

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают наступательные действия на купянском направлении, улучшили положение по переднему краю, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

За минувшие сутки отражены 17 атак ВСУ на донецком направлении, еще семь - на купянском и по одной - на запорожском и красно-лиманском, сообщил он.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Нанесены удары по двум пунктам управления бригад ВСУ и оружейному складу в ДНР, сообщил он.

По словам Конашенкова, на донецком направлении за сутки противник потерял свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.

"На купянском направлении за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", - добавил официальный представитель Минобороны.

Потери противника здесь "составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США", проинформировал Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - отметил он.

На красно-лиманском направлении "действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики", сказал Конашенков.

По его данным, "общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация"".

"На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики. За сутки потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-20", - сообщил официальный представитель Минобороны.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал он.

"В районах населенных пунктов Торское и Авдеевка (ДНР) поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

"Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказал генерал.

Он заявил, что всего в течение суток армия РФ нанесла удары по живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбиты 38 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР, сообщил Конашенков.

По его словам, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и других боевых бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, 12165 единиц специальной военной автотехники.