Россия направила предложение Индии о введении безвизового обмена тургруппами

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Россия предложила Индии заключить межправительственное соглашение о групповых безвизовых поездках туристов по аналогии с Китаем и Ираном, сообщил в четверг глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Говоря о безвизовых групповых обменах между Россией и Китаем, он отметил, что механизм действия соглашения, перезапущенного 1 августа, пока отрабатывается.

"В каждом таком процессе есть вопросы правоприменения. Кто встречает их в этих зонах, какие-то вопросы, которые нам еще надо там сейчас и с пограничной службой решить. Надо просто доурегулировать какие-то вещи. Мы туда уже поехали. Иранские коллеги тоже начали. Вот сейчас с Китаем. Дальше у нас Индия, еще надо межправительственное соглашение заключать и так далее. Будем дальше развивать", - пояснил министр в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", - добавил он.

По его словам, задача минимум - вернуть доковидный объем въездного турпотока.

"А так, в принципе, конечно, нам надо замещать выпавший европейский поток из недружественных стран. Задачи по въездному туризму у нас тоже есть. Четверки-пятерки мы строим, в том числе, и под въездной туризм", - добавил он.

С 1 августа возобновлены безвизовые обмены туристическими группами между Россией и Китаем в рамках межправительственного соглашения. Группы от 5 до 50 человек, организованные туроператорами, могут путешествовать без виз в соседнюю страну на срок до 15 дней. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, это будет способствовать росту турпотока, но туроператорам потребуется время, чтобы наладить процесс, и в полном объеме безвизовые обмены не восстановятся раньше сентября.

В 2019 году Россия приняла 5 млн иностранных туристов. Доходы от въездного туризма составили около $11 млрд.