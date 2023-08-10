Скончался космонавт, Герой Советского Союза Александр Викторенко

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Викторенко скончался в четверг на 77-м году жизни, сообщил "Роскосмос".

"Александр Степанович совершил четыре космических полета, в общей сложности проработал на орбите 489 суток, шесть раз выходил в открытый космос", - сказано в сообщении.

Похороны и прощание с Викторенко состоятся 12 августа в 10:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в городском округе Мытищи, информирует госкорпорация.