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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась за час на треть

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пробка на Крымский мост со стороны Крыма за час уменьшилась до 400 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Уточняется, что со стороны Кубани очереди по-прежнему нет.

В начале июля глава Крыма Сергей Аксенов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил о высокой вероятности возникновения автомобильных пробок на Крымский мост со стороны полуострова в августе при отъезде туристов.

Крымский мост Крым
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