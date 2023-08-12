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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с экскурсионным автомобилем в Сочи

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества после ДТП в Сочи, где пострадали восемь туристов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Дело заведено в отношении 38-летнего мужчины.

По версии следствия, фигурант вместе со знакомыми, личности которых в настоящее время устанавливаются, предоставляли услуги "джиппинга" гражданам за плату. 11 августа во время перевозки группы туристов на автомобиле "УАЗ" в районе аула Солох-Аул Лазаревского района города Сочи водитель превысил скорость и врезался в скалmye. стену.

"В результате происшествия, по имеющимся данным, пострадали восемь пассажиров внедорожника, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет, а также водитель автомобиля", - отмечается в сообщении.

Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, угрозы их жизням не имеется.

Сочи Краснодарский край СКР
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