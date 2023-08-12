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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Дорогу в Запорожской области на пути в Крым перекрыли из-за ДТП

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Трасса Мелитополь - Бердянск в Запорожской области, которая является частью сухопутного пути в Крым, временно перекрыта в субботу из-за аварии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"На трассе в Приазовском районе произошло ДТП с участием автомобилей "Урал" и КамАЗ. В результате столкновения началось возгорание", - сказал он.

На месте работают экстренные службы.

Дорога Мелитополь - Бердянск - это часть пути в Крым и обратно через новые регионы РФ, который является альтернативой маршруту через Крымский мост.

Запорожская область Крым
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