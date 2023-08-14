Правительству поручено до конца 2028 года привести в порядок санатории Кавминвод

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по итогам совещания по развитию туризма в Дербенте 28 июня поручил правительству привести в нормативное состояние санатории Кавминвод до 31 декабря 2028 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Поручение касается санаториев, находящихся в федеральной собственности. Правительству предлагается при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении частных инвестиций для их ремонта или реконструкции.

На совещании министр экономического развития Максим Решетников предложил передать часть нуждающихся в реконструкции санаториев на Кавказских минеральных водах в частные руки. По его словам, из 124 санаториев в регионе таких 40%. По оценке властей Ставропольского края, для приведения их в порядок нужно 50 млрд рублей, а таких денег в бюджете нет. Путин поддержал предложение, но призвал действовать аккуратно в вопросе передачи санаториев частным инвесторам.