Очередь автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани устранена

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Очередь автомобилей на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края отсутствует по состоянию на 23:00 понедельника, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00: со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи пробка на мост также практически ликвидирована, в ней находится 100 машин.

Максимальное число машин в очереди со стороны Кубани отмечалось в 11:00 - здесь стояло 1132 транспортных средства.

Очереди на Крымский мост достигли пиковых значений в понедельник в 13-14 часов, когда с обеих сторон моста скопилось суммарно 1,8 тыс. автомобилей, после чего их число постепенно снижалось.

В понедельник движение на мосту перекрывалось один раз около 9:00.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.