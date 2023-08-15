В Москве пройдет конференция по международной безопасности

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Более 800 делегатов из 76 стран, среди них министры обороны, заместители министров обороны и начальники генеральных штабов, примут участие в открывающейся во вторник XI Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2023), организованной Минобороны России.

В российском военном ведомстве сообщили, что конференция откроется обращениями президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко.

"С докладами по ключевым вопросам глобальной безопасности в многополярном мире выступят министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, директор СВР России Сергей Нарышкин", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что взгляды и оценки текущей ситуации будут представлены в выступлениях министров обороны Китая, Белоруссии, заместителя начальника генерального штаба Ирана, а также руководителей оборонных ведомств около 20 других дружественных государств.