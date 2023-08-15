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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Россельхознадзор запретил ввоз семян из нидерландского питомника Monsanto

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 15 августа запретил ввоз семян из нидерландского питомника компании Monsanto в связи с обнаружением в них опасного сорняка - амброзии.

Как сообщает служба, этот карантинный для стран ЕАЭС объект был обнаружен при проведении карантинного фитосанитарного контроля семян цветной капусты происхождения Франции. В РФ они поступили в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений Нидерландов.

"Меры приняты в целях обеспечения фитосанитарного благополучия и недопущения ввоза и распространения указанного карантинного объекта на территории России", - говорится в сообщении.

Транснациональная компания Monsanto является одним из мировых лидеров в биотехнологии растений.

Россельхознадзор
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