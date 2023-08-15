В Минобороны РФ заявили об усилении обстрелов Донецка и приграничных областей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Армия Украины усилила обстрелы мирных кварталов Донецка и приграничных российских областей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также - приграничных российских областей", - сказал Шойгу во вторник на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, "с первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники".

Шойгу сообщил, что ВСУ переоборудуют школы в казармы, "в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники".