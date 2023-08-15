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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Два российских Ту-95МС выполнили шестичасовой полет над Японским морем

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35 выполнили шестичасовой плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, слова которого процитировали в военном ведомстве.

Кобылаш подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Минобороны РФ
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