РФ обсуждает с ЮАР строительство газовой электростанции и поставки СПГ для нее

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников обсудил с послом ЮАР в России Мзувукиле Джеффом Макетукой сотрудничество двух стран в рамках БРИКС в преддверии министерской встречи по энергетике, которая пройдет в Йоханнесбурге 18 августа.

Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия в сфере трейдинга нефти и нефтепродуктов, сообщило российское ведомство. Также было отмечено, что новым перспективным направлением может стать сотрудничество в области стандартизации и оценки соответствия нефтегазового оборудования.

Кроме того, в ходе встречи был поднят вопрос роста потребления в ЮАР, требующий развития генерирующих мощностей.

"Наши страны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. На сегодняшний день с южноафриканскими партнерами прорабатываем возможность строительства газовой электростанции. Уже обсуждаются вопросы поставок оборудования, рассматривается возможность организации поставок российского сжиженного природного газа для эффективного функционирования новых генерирующих мощностей", - отметил Мочальников.

Стороны обсудили и перспективы дальнейшего взаимодействия в области электроэнергетики. Так, было отмечено, что реализация проектов ВИЭ российскими компаниями на территории ЮАР идет в соответствии с планом. Также были рассмотрены вопросы, связанные с работой угольных электростанций в ЮАР, которые на сегодняшний день загружены на половину доступной мощности.

По словам замминистра, российские компании готовы оказать содействие в ремонте и реновации работающих на угле энергетических объектов в ЮАР через концессионные соглашения, которые могут быть закреплены на межправительственном уровне.