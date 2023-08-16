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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Vitol и ФНС отказано во взыскании 7,8 млрд рублей с лиц, контролировавших шахту "Заречная"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области отказал швейцарскому трейдеру Vitol S.A. (Женева, Швейцария) и ФНС во взыскании убытков с лиц, контролировавших шахту "Заречная".

"Отказать компании Vitol S.A., Федеральной налоговой службе, ООО "Ранк-2" в удовлетворении заявлений о взыскании убытков. Отменить обеспечительные меры, принятые определениями суда от 11 февраля 2021 года, 24 марта 2021 года", - говорится в материалах суда.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Изначально сумма требований ФНС составляла 3,5 млрд рублей, Vitol - 16,3 млрд рублей, "Ранк-2" составляла 70 тыс. рублей. Впоследствии требования были скорректированы до 7,8 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" ответчики по иску, но не привели данные по каждому из истцов.

В числе ответчиков, в отношении которых были введены обеспечительные меры в виде ареста имущества, значились ООО "Углетранс" (основной кредитор шахты "Заречная"), его совладельцы Андрей Филиппов и Илья Наумов, связанные с "Углетрансом" ООО "Техшахтопром" и ООО ТД "Авангард", Юрий Сазонов - председатель совета директоров ООО "Угольная компания "Полысаевская" (пыталось вывести из кризиса шахты "Заречная" и "Алексиевская", которые входили в одну группу, и фактически являлось управляющей компанией по отношению к ним), конкурсный управляющий "Заречной" Григорий Третьяк. "Полысаевская" и ещё одна связанная с "Углетрансом" компания - "Сибшахтмонтаж" также входили в число ответчиков, однако в их отношении обеспечительные меры не вводились.

Заявления Vitol и ФНС рассматривались с конца 2020 года. В августе 2021 года АО "Угольная компания "Сила Сибири" (тогда называлось АО "Сила Сибири") закрыло сделку по приобретению имущественного комплекса шахты "Заречная".

Vitol ФНС Швейцария Заречная
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