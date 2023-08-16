Тихоокеанский флот заявил о готовности к тайфуну "Лан"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что подготовили объекты Тихоокеанского флота (ТОФ) к надвигающемуся на Приморский край тайфуну "Лан".

"Силы флота заблаговременно зашли в пункты базирования, корабли и суда на переходе в море скорректировали маршруты для укрытия в безопасных бухтах и заливах, полёты морской авиации спланированы с учётом фактических и прогнозируемых метеоусловий", - сообщила пресс-служба ТОФ в среду.

По словам военных, на всех объектах флота проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.

Ссылаясь на данные Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ТОФ сообщил, что наиболее интенсивные осадки пройдут на востоке Приморья, общее количество осадков здесь может составить 80-150 мм (60-120% нормы за месяц). На восточном побережье усилится ветер до 20-25 м/с, на мысах порывами до 32 м/с. На востоке залива Петра Великого, в южной половине района Поворотный - Золотой ожидается высота волн 2,5-3,5 м, днем 17 августа по району Поворотный - Золотой - 4 м, говоритcя в сообщении пресс-службы флота.