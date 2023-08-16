Власти ставропольского Железноводска планируют ввести курортный дресс-код

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Жители и гости Железноводска с 2024 года должны будут соблюдать правила внешнего вида на местном озере "30'Ка", сообщает пресс-служба горадминистрации.

"С 2024 года на Курортном озере "30'Ка" появятся информационные знаки, призывающие не выходить с зоны пляжа в купальнике или в плавках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество жалоб на подобное поведение поступает от отдыхающих в санаториях и местных жителей.

"Нахождение в купальнике разрешено исключительно на территории пляжа, даже прогуляться по набережной подразумевает (необходимость) надеть на себя элемент одежды. Мы столкнулись с этим совсем недавно, ранее такого вида отдыха у нас не было", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.