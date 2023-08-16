Торпеду для уничтожения подводных беспилотников представили на форуме "Армия-2023"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Универсальную малогабаритную торпеду УМТ представил концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на форуме "Армия-2023", сообщил "Интерфаксу" начальник отделения - главный конструктор направления торпедного оружия концерна Борис Коптев.

"Универсальная малогабаритная торпеда УМТ калибра 220 миллиметров предназначена для поражения подводных лодок всех типов, необитаемых подводных аппаратов, что сейчас очень актуально при работе в зоне проведения специальной военной операции, а также надводных кораблей определённых классов", - сказал Коптев.

Отличительной особенностью торпеды он назвал "новые массо-габаритные характеристики, возможность использования её с необитаемых подводных аппаратов, на подводных лодках, с надводных кораблей, включая малые, безэкипажных катеров, то есть, фактически со всех со всех типов носителей".

"Торпеда оснащена современной пассивно-активной системой самонаведения, система управления - открытой архитектуры, что позволяет проводить модернизацию без изменения конструкции самой торпеды. Торпеда в модульном исполнении - её можно усовершенствовать, используя для различных назначений", - отметил Коптев.

В частности, сообщил он, в настоящее время специалисты концерна разрабатывают на базе энергодвижительного модуля данной торпеды самоходные средства гидроакустического противодействия, что позволяет создать универсальный комплекс для работы в ближней зоне для подводных лодок.

"Он будет поражать как подводные лодки в ближней зоне, необитаемые подводные аппараты, так и быть средством гидроакустического противодействия для атакующих торпед", - пояснил собеседник агентства.

Корпус торпеды углепластиковый, кормовая часть изготавливается на 3D-принтере, это позволяет значительно сократить время изготовления, повысить качество и надёжность изделия, отметил Коптев.

На форуме "Армия" торпеда УМТ представлена впервые, сообщил он.