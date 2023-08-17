В Сибири подростки получили сроки по делу о подготовке подрыва паспортно-визового сервиса

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - С Сибири двое несовершеннолетних получили реальные сроки по делу о о подготовке взрыва в здании новосибирского филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России в августе 2022 года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 4 и 3 годам воспитательной колонии соответственно несовершеннолетних жителей Новосибирска 2006 года рождения и Новотроицка Оренбургской области 2007 года, говорится в пресс-релизе.

Несовершеннолетний новосибирец признан виновным в приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; несовершеннолетний житель Новотроицка - в участии в деятельности организации, признанной террористической.

Суд установил, что осужденные были участниками запрещенной Верховным судом РФ террористической организации "National Socialism/White Power", взрыв они планировали совершить по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии, сообщили в ФСБ.

Новосибирец изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от модератора чата в телеграме сторонника запрещенной в России "NS/WP", находившегося на территории Челябинска.

При обыске дома у подростка из Новосибирска нашли данные, подтверждающие его причастность к деятельности неонацистской организации, мобильный телефон, содержащий переписку с подготовкой к теракту, а также химические компоненты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.