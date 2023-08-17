РФ договорилась построить за рубежом заводы, производящие автоматы Калашникова

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" сообщил о достижении договорённостей о создании производств автоматов Калашникова на территории других стран.

"Достигли договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси партнеров", - сказал по итогам форума "Армия-2023" гедиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

"Рособоронэкспорт" рассказал партнерам о преимуществах российских вооружений и военной техники, которые по результатам боевого применения в зоне специальной военной операции проходят модернизацию в соответствии с выполняемыми боевыми задачами", - сообщили в пресс-службе.