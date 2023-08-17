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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

На деревообрабатывающем предприятии в Приамурье произошел сильный пожар

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожар тушат на деревообрабатывающем предприятии в поселке Февральск Селемджинского района Амурской области, сообщает прокуратура региона в четверг.

"Возгорание на деревообрабатывающем предприятии произошло в четверг в дневное время. В настоящее время пожар локализован, происходит проливка территории", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, площадь пожара составила более 3 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, на пожаре работают более 15 человек: пожарные части населенного пункта, добровольцы от предприятий поселка, также задействованы четыре автоцистерны.

Угрозы для находящихся рядом строений нет.

Амурская область
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