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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Президент поручил ускорить перевод активов бизнеса в Россию из-за рубежа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября 2023 года упростить процедуру редомициляции в российские специальные административные районы (САР) для случаев, когда "переезд" блокируется зарубежными юрисдикциями.

Это одно из поручений, сформулированных по итогам ПМЭФ. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В нем, в частности, говорится, что правительству при участии ведущих общественных объединений предпринимателей следует "ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию". Это требуется сделать, в том числе, за счет возможности регистрации иностранных компаний в САР, если стандартная процедура блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства.

Также правительству в срок до 30 ноября поручено "обеспечить запуск механизма, позволяющего восстановить российским лицам контроль над отечественными компаниями в случаях, когда такой контроль осуществляется через иностранные юридические лица и фактически утрачен" из-за недружественных действий других государств. Восстановление контроля может быть обеспечено, указано в поручении, "в том числе за счет замены принадлежащих российским лицам акций холдингов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на акции российских компаний, входящих в такие холдинги".

В документе не конкретизируется, как соотносится поручение с принятыми в июле законами №470-ФЗ и №452-ФЗ. Первый позволяет российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций. Второй закон создает новый способ перевода активов в САР из-за границы: он разрешает зарегистрированным за рубежом компаниям учреждать в САР дочерние структуры при условии передачи им активов, а также производить обмен акций редомицилировавшихся компаний на бумаги резидентов САР - международных компаний.

Владимир Путин САР Правительство
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