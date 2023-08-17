Порядка 7 тыс. жителей Новороссийска остались без света из-за аварии на электросетях

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Многоквартирные дома, а также объекты социальной сферы в Центральном и Южном районах Новороссийска остались без электричества, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг.

По предварительным данным, порядка 7 тыс. жителей города остались без света.

"В связи с произошедшими 17 августа авариями на различных участках электрических сетей произошло массовое отключение электроэнергии в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в Центральном и Южном районах Новороссийска", - говорится в сообщении.

По факту массового отключения электроэнергии прокуратура организовала проверку.