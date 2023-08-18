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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Пожар в гипермаркете на площади 800 кв. м тушат в иркутском Усть-Илимске

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в гипермаркете "Экономия" в городе Усть-Илимске Иркуктской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в пятницу.

Сообщение о пожаре в здании гипермаркета "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ Усть-Илимска поступило в пожарно-спасательную службу в 9:15 по местному времени (4:15 по Москве).

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Как отмечается, пострадавших нет.

Площадь пожара составляет 800 кв. метров.

В тушении пожара задействовано семь пожарных расчетов, 18 человек.

Усть-Илимск МЧС РФ
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