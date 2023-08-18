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РФ направит 4,4 млрд руб. на казначейские кредиты для обновления автобусов в 18 регионах

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные 4,4 млрд рублей будут направлены на обновление общественного транспорта в 18 российских регионах через механизм специальных казначейских кредитов, сообщила пресс-служба правительства РФ в пятницу.

Заявки субъектов РФ по итогам конкурсного отбора одобрил президиум правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Таким образом, лимит специальных казначейских кредитов на обновление общественного транспорта в текущем году был полностью распределен.

Согласно последним одобренным заявкам, 18 регионов получат 4,4 млрд рублей. В общей сложности для приобретения новых автобусов между 73 регионами было распределено 50 млрд рублей.

"Благодаря инструменту специальных казначейских кредитов в регионах обновят более 6 тыс. единиц общественного транспорта. Важно стремиться к тому, чтобы граждане всех регионов не только ездили на современном общественном транспорте, но и пользовались комфортными остановками и имели качественную дорожную инфраструктуру. Строить дороги и в целом формировать комфортную городскую среду нам в том числе помогает программа инфраструктурных бюджетных кредитов, по которой в стране будет реализовано почти 950 проектов", - цитирует пресс-служба правительства РФ гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

Инструмент специальных казначейских кредитов является продолжением программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках реализуемой кабмином социально-экономической инициативы инфраструктурного меню. Фонд развития территорий выступает оператором обеих программ.

Как сообщал накануне руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт", глава республики Бурятия Алексей Цыденов, парк общественного транспорта в РФ насчитывает 150 тыс. транспортных средств, в том числе 135 тыс. автобусов, 7 тыс. троллейбусов и 7 тыс. трамваев. Из общего числа 72 тыс. единиц работают в региональных центрах, в других региональных населенных пунктах - 41 тыс., в межмуниципальном сообщении - 36,7 тыс.

Марат Хуснуллин Правительство РФ Фонд развития территорий
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