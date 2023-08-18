Проект обновленной стратегии развития ИИ в РФ представят Мишустину в сентябре

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Фото: Аппарат вице-премьера

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Проект обновленной Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ) будет представлен на рассмотрение председателю правительства Михаилу Мишустину уже в следующем месяце, а в ноябре - президенту РФ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В сентябре проект обновленной стратегии будет представлен председателю правительства, а в ноябре планируем получить одобрение президента", - сказал Чернышенко в пятницу на пленарной сессии конгресса "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" форума "Армия-2023".

Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года утверждена указом президента от 10 октября 2019 года и реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".

Обновленная национальная стратегия будет отвечать стоящим перед рынком масштабным вызовам, среди которых стремительный рост вычислительных мощностей в странах, лидирующих в этой технологии, дефицит ИИ-специалистов, кратное уменьшение объема венчурных инвестиций в стартапы средней стадии со стороны частных фондов.

31 мая заместитель министра цифрового развития Григорий Борисенко на конференции ЦИПР ("Цифровая индустрия промышленной России") сообщил, что Минцифры РФ предлагает создать государственную концепцию по ИИ, в которой были бы взаимоувязаны уже реализуемые подходы в этой сфере и создана основа для реализации смежных инициатив. По его словам, в Минцифры считают целесообразным в рамках развития технологии ИИ создать набор компетенций, инструментов и технологий, которые бы позволяли всем участникам процесса "черпать оттуда ресурсы, компетенции и технологии". Создание такой платформы, сказал он, дополнит те решения, которые запланированы в рамках стратегии развития ИИ до 2030 года.