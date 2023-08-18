В РФ создадут универсальный пульт управления БПЛА на устройствах с ОС "Аврора"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" создает универсальный пульт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с использованием мобильных устройств на базе ОС "Аврора", сообщил президент компании Михаил Осеевский.

"Видя бум развития беспилотных летающих аппаратов в самых разных применениях, обратили на это внимание и посчитали возможным начать работу по созданию универсального пульта управления различными типами беспилотных аппаратов с использованием защищённых смартфонов или планшетов под управлением операционной системы "Аврора", - сказал Осеевский на пленарной сессии конгресса "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" форума "Армия-2023" в пятницу.

Он уточнил, что на данный момент компания находится на этапе создания прототипа такого универсального пульта.

Осеевский пояснил, что пульт управления представляет собой комплекс технических средств на основе защищённого смартфона или планшета под управлением ОС "Аврора", на которую портируются различные приложения. В пульте управления должна быть реализована двусторонняя связь, когда информация будет передаваться от оператора на сам объект и обратно.

"Ростелеком" не является разработчиками всего функционала, который требуется в будущем пульте. "Мы сегодня находимся в контакте и в поиске наших партнёров для того, чтобы наполнить вот это техническое устройство множеством решений", - сказал глава компании.

Он отметил, что сейчас много компаний ведут разработки в области БПЛА, создается много различных решений, и каждая из них использует уникальную систему управления - "что, наверно, в будущем вряд ли сохранится". "Поэтому мы считаем потенциал создания универсального пульта возможным", - сказал Осеевский.

Он также отметил, что "Ростелеком" и в дальнейшем планирует на базе ОС "Аврора" реализовывать различные решения. "Аврора" является той средой, на которую мы будем приземлять целый спектр различных решений, который будет постоянно обновляться, развиваться, и в этом смысле сформируется сообщество, которое будет это продвигать", - сказал глава "Ростелекома".