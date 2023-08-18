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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Опрос показал, что у каждого четвертого взрослого россиянина нет детей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время нет детей почти у каждого четвертого взрослого россиянина (24%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

По данным опроса, многодетными являются 14% россиян - трое детей есть у каждого одиннадцатого (9%) и 5% сограждан имеют четверых и более детей.

Результаты исследования показывают, что в семьях более трети россиян (35%) есть по два ребенка, 27% респондентов сообщают, что у них один ребенок.

Опрос был проведен 28-30 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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