Шесть районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, наибольшее число обстрелов пришлось на Белгородский район.

"В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Наумовка - зафиксировано 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи", - написал глава региона.

В Борисовском районе по окраине села Березовка выпущено 8 минометных снарядов. "Пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка - зафиксировано 5 прилетов. По данным Гладкова, никто не пострадал. В результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Сейчас очаг возгорания потушен.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Губернатор сообщил, что обошлось без последствий.

"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три минометных снаряда, по окраинам сел Сподарюшино и Безымено - 6 и 10 минометных снарядов, соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 4 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. "В данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП "Шебекино" - установлено 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.