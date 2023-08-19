Минобороны РФ заявило о пресечении двенадцати атак ВСУ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в зоне специальной операции отбиты 12 атак вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области", - сказал в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на этом направлении ВСУ потеряли более 130 человек, две бронемашины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Paladin.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. "Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - заявил представитель Минобороны.

По его словам, по одной атаке ВСУ отражено на южно-донецком, запорожском и красно-лиманском направлениях.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики. Пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, на южно-донецком направлении потери ВСУ составили: до 200 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил он.

Конашенков заявил о потерях ВСУ на запорожском направлении: уничтожены до 190 военнослужащих, бронемашина, два автомобиля, две артиллерийские установки Krab, гаубица М119.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - сказал он.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, "на херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б".