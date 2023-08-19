В Прикамье 15 подростков и женщина пострадали в ДТП со школьным автобусом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства дорожной аварии со школьным автобусом в Пермском крае, в результате которой пострадали 16 человек, сообщается в телеграм-канале СК России в субботу.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным СКР, в результате ДТП пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

ДТП произошло около 16:00 (14:00 мск) на автодороге Соликамск-Красновишерск.

Школьный автобус вез группу детей в возрасте от 14 до 17 лет. По неустановленным пока причинам водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на дерево.

По данным полиции, всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 несовершеннолетних. По первоначальным данным, травмы получили девять человек, из них четыре госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" сообщали, что в больницу доставлены семь детей и 32-летняя женщина. Пострадавшие осмотрены врачами, все в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.