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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Ракету "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24" установили на Байконуре

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24", старт которой запланирован на 23 августа, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщает "Роскосмос" в воскресенье.

"Ракета "Союз" с "Прогрессом" на старте!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что "после установки в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки, специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить её к пуску".

Запуск "Прогресса МС-24" к Международной космической станции (МКС) запланирован на 23 августа в 04:08 по московскому времени.

По данным госкорпорации, на корабль доставит на МКС 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1535 кг ресурсного оборудования и инструментов, медицинских средств, продуктов питания, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.

"В интересах эксперимента "Ураган" (отработка технических средств и методов контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников) на станцию привезут созданные в Республике Беларусь системы ориентации видеоспектральной аппаратуры "СОВА-2-228" и "СОВА-2-426"", - сообщили в "Роскосмосе".

Роскосмос Байконур
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