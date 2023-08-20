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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Жертвами ДТП под Уфой стали четыре человека

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате аварии в Уфимском районе Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

По предварительным данным, утром на 20 км Западного обхода Уфы близ деревни Николаевка столкнулись легковой автомобиль "Лада Гранта" и грузовой автомобиль "Газель". "В результате ДТП погибли четыре человека, травмирован один человек", - говорится в сообщении.

Движение на автодороге не нарушено.

Пресс-служба УГИБДД по республике уточнила, что в результате аварии погибли водитель "Лады" и его три пассажира. Медицинская помощь потребовалась водителю "Газели". Предварительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем, отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.

Уфа Башкирия
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