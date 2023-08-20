Три человека пропали после опрокидывания лодки на реке в Туве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Три человека пропали после опрокидывания моторной лодки с пассажирами в Тоджинском районе Тувы на реке Большой Енисей, сообщает в воскресенье пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 19 августа вблизи села Сыстыг-Хем, уточнили в пресс-службе.

По ее данным, один человек сумел спастись, выбравшись на берег.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте сообщает, что следователи Красноярского следственного отдела на транспорте также проводят доследственную проверку по признакам статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Поисково-спасательные мероприятия по поиску троих человек продолжаются.