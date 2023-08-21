Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в Подмосковье обнаружен украинский беспилотник, после работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) он упал в Рузском районе.

"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщило Минобороны РФ в понедельник.

По словам российских военных, это произошло в понедельник около 6:50.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - сообщило Минобороны РФ.

Хроника 24 июля – 21 августа 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Минобороны РФ Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Атаки беспилотников на Москву

Минобороны сообщило о втором за утро сбитом БПЛА в Подмосковье

CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Что произошло за день: воскресенье, 20 августа

Военные сообщили, что над Белгородской областью сбит третий украинский БПЛА

В Белгородской области сбили два украинских дрона

Пострадавший из-за атаки дрона ВСУ вокзал в Курске работает в штатном режиме

"Луна-25" разбилась о поверхность естественного спутника Земли

Попытку атаки дронами-камикадзе предотвратили в Ростовской области

Беспилотник повредил крышу, фасад и платформу Курского железнодорожного вокзала

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });