Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в Подмосковье обнаружен украинский беспилотник, после работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) он упал в Рузском районе.
"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщило Минобороны РФ в понедельник.
По словам российских военных, это произошло в понедельник около 6:50.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - сообщило Минобороны РФ.