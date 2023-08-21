Глава Дагестана призвал жителей разбираться с отключениями света в рамках закона

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Акции с перекрытием дорог в Махачкале в связи с перебоями в электроснабжении не могут исправить ситуацию, а только увеличивают социальную напряженность в регионе, считает глава Дагестана Серей Меликов.

"Выражать обоснованные претензии необходимо в рамках закона", - приводит слова Меликова его пресс-служба.

В ходе встречи с общественниками в понедельник глава региона отметил, что необходимо усилить работу в части бесплатных юридических консультаций и повышения эффективности колл-центров.

Меликов также подчеркнул, что претензии жителей обоснованы: график веерных отключений не соблюдался, недостаточно оперативно устранялись аварии, не организована информационно-разъяснительная работа и обратная связь.

В августе в Махачкале из-за аномальной жары была нарушена работа ряда энергетических объектов. Энергетики были вынуждены вводить технологические перерывы в подаче электричества, чтобы избежать нарушений в работе энергооборудования и исключить аварийные отключения электроснабжения.