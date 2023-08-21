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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Крымский мост открыт для движения после временной остановки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту открыто в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее около 18:00 понедельника движение по мосту было перекрыто. Таким образом, движение останавливалось примерно на 80 минут.

До перекрытия на мосту очередей на досмотр не было.

Крымский мост
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