Крымский мост открыт для движения после временной остановки
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту открыто в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее около 18:00 понедельника движение по мосту было перекрыто. Таким образом, движение останавливалось примерно на 80 минут.
До перекрытия на мосту очередей на досмотр не было.