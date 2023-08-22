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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага, видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

"Наш государственный флаг - это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в тысячелетней истории России были стяги со Спасом Нерукотворным, черно-желто-белый флаг Российской империи, красное знамя СССР.

"Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени - это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим", - отметил президент.

"Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
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