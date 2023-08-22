Почти в два раза уменьшилось число россиян, хранящих накопления в долларах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Удельный вес россиян, предпочитающих хранить свои сбережения в долларах США, в настоящее время составляет 6%, тогда как в начале прошлого года американскую валюту для хранения накоплений использовал каждый девятый (11%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования показывают, что россияне за последние полтора года стали реже хранить свои сбережения в евро: если в январе 2022 года таких сограждан было 6%, то, по последним данным, их стало в полтора раза меньше (4%).

В свою очередь за этот период увеличилось количество россиян, хранящих свои сбережениям в рублях - с 60% до 68% респондентов соответственно, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 29 июля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.