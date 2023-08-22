В Минобороны РФ заявили об отражении 14 украинских атак за сутки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Четырнадцать атак украинских войск отражены за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской народной республики", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Он сообщил, что ещё четыре атаки противника отражены на запорожском, три - на донецком и две - на красно-лиманском направлениях.

На купянском направлении, по его словам, "потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

"Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области. За сутки уничтожено более 125 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

При этом он отметил, что "в результате эффективной контрбатарейной борьбы на данном направлении в течение суток поражены: 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Cezar французского производства, а также орудие FH-70 производства Великобритании".

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - заявил Конашенков.

По его словам, на красно-лиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. "Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, на южно-донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики.

Он сообщил, что на данном направлении потери армии Украины составили: до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании".

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", - заявил представитель Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он также заявил, что в районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

По его данным, российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 39 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника противника в 139 районах", - сказал представитель военного ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 462 самолета, 246 вертолетов, 5952 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11445 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12372 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.